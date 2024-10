Candidato a vereador é encontrado morto um dia após as eleições, em Rio Branco

O candidato a vereador José Maria Carlos do Nascimento, de 63 anos, mais conhecido como “Zé Maria”, do Partido Social Democrático (PSD), foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (7), em uma residência situada na Rua Sargento Antônio, no bairro Mascarenhas de Morais, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, “Zé Maria” foi encontrado por um familiar deitado de costas, com espuma na boca, dentro de sua casa, levantando a suspeita de envenenamento. Ele havia sido derrotado nas eleições deste domingo (6) pelo município de Plácido de Castro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma ambulância de suporte avançado foi enviada para confirmar o óbito de José Maria.

A área foi isolada pela Polícia Militar para o trabalho da perícia criminal. Após a conclusão da perícia, o corpo de “Zé Maria” foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A causa da morte só será confirmada após a conclusão do laudo cadavérico.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.