Carro capota após colidir com outro veículo em cruzamento no interior do Acre; PM foi acionada

Na tarde desta sexta-feira (11) um grave acidente foi registrado no cruzamento entre as ruas Cunha Vasconcelos e Augusto Vasconcelos, próximo à residência do Sr. Esmerindo Sales e ao quartel da Polícia Militar, no município de Sena Madureira. Dois veículos colidiram violentamente, resultando no capotamento de um deles.

As imagens do acidente, que rapidamente se espalharam pelas redes sociais, surpreenderam os internautas pela violência do impacto. O veículo capotado ficou com os pneus para cima, o que deixou muitos em choque. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas envolvidas no acidente.

A Polícia Militar está no local e investiga as circunstâncias do ocorrido. As primeiras informações indicam que o cruzamento pode ser um ponto crítico, com problemas relacionados a visibilidade, o que aumenta o risco de colisões. No entanto, as causas exatas ainda estão sendo apuradas.

A polícia deve concluir o registro em breve, com mais detalhes sobre as responsabilidades.

VEJA O VÍDEO: