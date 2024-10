Casa do Artesanato Acreano reinaugura em novo endereço na próxima quinta, em Rio Branco

Com peças de mais de 70 artesãos acreanos, a Casa do Artesanato Acreano terá novo endereço no Segundo Distrito de Rio Branco. Mais de 2 mil produtos entre artigos indígenas, produções de látex, cestarias, biojoias, entre outros, serão comercializados na Galeria de Artes Juvenal Antunes, na região de prédios históricos da capital acreana, em frente ao Calçadão da Gameleira, onde funcionará a nova sede do artesanato. Com endereço estratégico, a inauguração do espaço está marcada para as 10h da próxima quinta-feira, 10.

Coordenada pela Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), a unidade faz parte do guia cultural da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) e tem a parceria da instituição na nova localização, que funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Foto: Ilustração/Sete" data-medium-file="https://agencia.ac.gov.br/wp-content/uploads/2024/10/WhatsApp-Image-2024-10-04-at-14.33.01-240x300.jpeg" data-large-file="https://agencia.ac.gov.br/wp-content/uploads/2024/10/WhatsApp-Image-2024-10-04-at-14.33.01-819x1024.jpeg" /> Nova Casa do Artesanato Acreano terá reinauguração na quinta-feira, 10 de outubro, em local estratégico no Segundo Distrito de Rio Branco. Foto: Ilustração/Sete

Marcelo Messias, secretário de Estado de Turismo e Empreendedorismo, detalhou a escolha do novo local como ambiente estratégico para o acesso do público:

“A Casa do Artesanato é uma estrutura promovida pelo governo que proporciona aos artesãos um ambiente de comercialização e a mudança de endereço, da antiga sede no Parque da Maternidade para a região do Calçadão da Gameleira. Consiste na necessidade de um espaço mais amplo que comporte os produtos, um ambiente climatizado e de fácil acesso aos turistas”.

“A Casa do Artesanato é de fundamental importância para o artesanato acreano porque funciona como uma vitrine do nosso artesanato. O artesão que expõe na Casa promove a venda de seus produtos para os turistas e os moradores locais, onde a população identifica a loja com o artesanato representativo do Acre. Então, nós consideramos uma estrutura fundamental, tanto para a comercialização, como para difundir a cultura e a nossa matéria-prima, composta por madeiras, sementes, látex, fibras, representado pela marchetaria, cestaria e biojoias”, destacou a diretora de Empreendedorismo da Sete, Bianca Muniz.

Além disso, Bianca destaca a qualidade do artesanato acreano com renome internacional, com procedência ecologicamente correta e economicamente sustentável, exibindo produtos premiados internacionalmente e artesãos campeões de vendas. Com uma diversidade de produtos, a Casa do Artesanato Acreano dispõe de obras feitas de látex, sementes, cipós e diversos outros materiais naturais.