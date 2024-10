Casal é preso pela PF tentando entrar com documentos falsos pela fronteira do Acre

Um casal de bolivianos foi preso ao tentar entrar no Brasil com passaportes falsos, na última quinta-feira (24). A abordagem ocorreu no Posto de Migração Terrestre de Assis Brasil, no Acre, onde os dois foram identificados com documentos de viagem irregulares durante uma inspeção de rotina dos agentes de imigração.

Ao perceberem sinais de falsificação, os policiais confrontaram os suspeitos, que acabaram confessando que os passaportes eram falsos e haviam sido comprados. Durante a revista, a equipe também encontrou identidades peruanas falsificadas com os dois.

Após a prisão, os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Epitaciolândia, onde serão realizadas as investigações.

A polícia informou que os bolivianos poderão responder judicialmente por falsificação de documento público e uso de documento público falsificado.