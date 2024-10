Casamento de Everton Cebolinha chegou ao fim após ele se envolver com ex-mulher de jogador

Everton Cebolinha não está mais casado, mas não está sozinho. O casamento de oito anos do atleta do Flamengo com Isa Ranieri, mãe de seus três filhos, chegou ao fim depois que ele se envolveu com outra mulher. O ponta esquerda vive no momento um relacionamento com a influenciadora carioca Ivana Bermanelli, que foi casada com Luan Almeida, jogador do Bragantino.