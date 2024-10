Casamento de herdeiros, namorado do irmão: Como clã Schumacher tem aos poucos baixado ‘muralha de privacidade’

Relatos colhidos pela imprensa internacional apontam que os convidados do casamento de Gina Schumacher foram proibidos de levar os celulares para o enlace em meio a rumores de que a lenda da Fórmula 1 poderia participar do evento. Apesar dessa interdição, só o fato de a festa ter sido realizada na propriedade da família já indica uma mudança na abordagem. Teria sido a primeira vez que Michael ficou cercado por tantos parentes desde o acidente.

Filho do heptacampeão Michael Schumacher, Mick Schumacher usou as redes sociais para parabenizar a irmã, Gina, pelo casamento com Iain Bethke, no último fim de semana. Pistas publicadas por sua namorada, a modelo Laila Hasanovic, indicaram que ele também está perto de subir ao altar. A dinamarquesa com raízes na Bósnia e o alemão confirmaram publicamente a relação com uma postagem no Instagram em agosto do ano passado.