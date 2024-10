Caso brutt: Justiça condena ex-dono da Reapers a pagar indenização

Na decisão, a juíza do Trabalho Aparecida Maria de Santana, da 1ª Vara do Trabalho de São Paulo, escreveu que a Reapers “não pode ser responsabilizada pelo falecimento do rapaz”, porque não há qualquer laudo que ateste a relação entre a morte com as atividades desempenhadas na equipe, mas que “restam evidentes as más condições de moradia e trabalho”.