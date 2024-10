Caso dos irmãos Menendez ganha nova audiência após surgimento de evidências

Na noite de 20 de agosto de 1989, José e Kitty Menendez foram brutalmente assassinados em sua mansão em Beverly Hills. Os autores do crime? Seus próprios filhos, Erik e Lyle, que na época tinham 18 e 21 anos, respectivamente.

O assassinato foi executado com extrema violência: os irmãos dispararam 12 vezes contra os pais usando espingardas. A motivação alegada pelos Menendez? Uma vida de abusos físicos, emocionais e, principalmente, sexuais, cometidos pelo pai, José Menendez.

Inicialmente, os irmãos conseguiram despistar as investigações, criando álibis e comportando-se de maneira a desviar a atenção da polícia. No entanto, com o passar do tempo, inconsistências em seus depoimentos começaram a levantar suspeitas, e a polícia passou a focar neles como os principais suspeitos.

Em 1996, após um julgamento que capturou a atenção da mídia internacional, os dois foram condenados à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional.

Em 2023, o caso ganhou uma nova dimensão com o surgimento de provas adicionais que apontam para a possibilidade de que as alegações de abuso sexual, feitas por Erik e Lyle, tenham sido reais.

Uma dessas evidências foi uma carta escrita por Erik Menendez a seu primo, Andy Cano, em que ele descreve os abusos que sofreu por parte de seu pai. A correspondência foi enviada meses antes do crime, corroborando os depoimentos que os irmãos deram durante o julgamento.

Além disso, o depoimento do ex-integrante da boyband Menudo, Roy Rosselló, também trouxe à tona novas informações. Rosselló afirmou que foi abusado sexualmente por José Menendez, o que pode fortalecer a tese de que Lyle e Erik não mataram seus pais por ganância, como argumentou a acusação, mas sim como uma reação ao trauma e ao desespero causado pelos abusos.

Com essas novas revelações, a defesa dos Menendez entrou com um pedido para reabrir o caso. O promotor Gascón reconheceu que as evidências merecem uma análise mais aprofundada, e uma audiência foi marcada para decidir se o caso será reavaliado.

Se o caso for reaberto, os irmãos Menendez poderão ser julgados novamente, desta vez com base nas novas provas apresentadas. Isso poderia levar a uma reclassificação do crime de homicídio doloso para homicídio culposo, uma mudança que resultaria na libertação imediata dos irmãos. Isso porque, se condenados por homicídio culposo, eles já teriam cumprido a pena máxima prevista para esse crime.

No entanto, o promotor Gascón deixou claro que não há uma conclusão definida sobre o destino dos Menendez. Ele afirmou que a promotoria tem a obrigação moral de revisar as novas alegações, mas que ainda é cedo para afirmar se haverá um novo julgamento ou não. Segundo ele, é possível que o tribunal mantenha as condenações originais, caso as novas evidências não sejam consideradas suficientes para justificar uma revisão completa do caso.

O impacto da série “Monstros” e o apoio público

Outro fator que tem ajudado a manter o caso Menendez em evidência é o sucesso da série “Monstros: Irmãos Menendez: Assassino dos Pais”, da Netflix. A produção, que traz uma nova perspectiva sobre os eventos de 1989, reavivou o interesse público pelo caso. A série retrata de forma detalhada a vida dos irmãos e os abusos que eles alegam ter sofrido, e, embora a promotoria tenha negado qualquer relação direta entre a série e a reabertura do caso, é inegável que a popularidade da produção tem ajudado a pressionar as autoridades a reconsiderarem as condenações.

Além disso, várias personalidades públicas, como a empresária e ativista Kim Kardashian, têm usado suas plataformas para pedir justiça para os irmãos Menendez. Kardashian argumenta que, independentemente de sua culpa, os irmãos já pagaram o preço por seus crimes e merecem uma chance de redenção, especialmente diante das novas evidências de abuso.

Cronologia dos fatos

1989 : José e Kitty Menendez são assassinados em sua mansão em Beverly Hills.

: José e Kitty Menendez são assassinados em sua mansão em Beverly Hills. 1993-1996 : Os irmãos Lyle e Erik Menendez são julgados e condenados por homicídio doloso, recebendo a sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.

: Os irmãos Lyle e Erik Menendez são julgados e condenados por homicídio doloso, recebendo a sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. 2023 : Surge uma carta escrita por Erik a seu primo, mencionando os abusos cometidos por José Menendez, e Roy Rosselló, ex-integrante da boyband Menudo, revela ter sido abusado pelo pai dos irmãos.

: Surge uma carta escrita por Erik a seu primo, mencionando os abusos cometidos por José Menendez, e Roy Rosselló, ex-integrante da boyband Menudo, revela ter sido abusado pelo pai dos irmãos. 2024: O promotor George Gascón anuncia que está revisando o caso com base nas novas evidências, e uma audiência é marcada para novembro.

O destino dos irmãos Menendez ainda é incerto. A audiência marcada para 29 de novembro de 2024 pode ser um divisor de águas no caso, e, dependendo da decisão do tribunal, eles podem ser libertados ou continuar cumprindo suas penas de prisão perpétua. De qualquer forma, a revelação de novas evidências trouxe uma nova perspectiva sobre um dos casos criminais mais midiáticos da história recente dos Estados Unidos.

Embora a promotoria ainda esteja analisando a validade das provas, a defesa está confiante de que essas informações serão suficientes para mudar o veredicto. Se isso acontecer, o caso dos irmãos Menendez não apenas marcará um novo capítulo na justiça criminal americana, mas também abrirá um debate ainda maior sobre os limites da autodefesa em casos de abusos extremos.