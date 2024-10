Cerca de 750 militares do Exército vão atuar na segurança das eleições municipais no Acre

O Comando Militar da Amazônia (CMA) informou que 4.920 militares deverão atuar nas eleições municipais de 2024 no Amazonas e no Acre. Ao todo, o efetivo vai ajudar nas ações de segurança e apoio logístico em 658 locais de votação nos dois estados da Amazônia.

Em nota divulgada, o CMA lembra da necessidade da operação em razão da seca extrema vivida nos dois estados.

“Diferente de outras edições das eleições municipais, 2024 traz um diferencial ao trabalho das Forças Armadas: Acre e Amazonas enfrentam a maior seca da história, principalmente nas calhas dos rios Solimões, Purus e Juruá. Isso fez com que o número de municípios e também de comunidades aumentasse este ano, o que estabeleceu uma missão a mais ao Comando Conjunto”, disse a nota.

Só no Acre, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que cerca de 750 militares e 60 viaturas do Exército vão atuar em 19 municípios.

A operação de segurança ainda terá o apoio da Polícia Rodoviária Federal e da Policia Federal. Além disso, as forças de segurança do Estado deverão colocar mais de 1.300 agentes nas ruas no domingo (6).

No Acre, as eleições acontecem das 06h às 15h. Mais de 600 mil eleitores estão aptos a escolher novos prefeitos e vereadores nos 22 municípios do estado.

O estado está dividido em nove zonas eleitorais, com um fórum eleitoral na capital, que abriga os cartórios das 1ª e 9ª zonas. Nos demais municípios sem cartório eleitoral, funcionam postos de atendimento ao eleitor. De acordo com o TSE, o município de Rio Branco conta com 271.518 eleitores, representando 44,33% do total do eleitorado acreano. A segunda maior cidade, Cruzeiro do Sul, possui 62.645 eleitores (10,23%); seguida por Sena Madureira, com 30.666 (5,01%); Tarauacá, com 28.427 (4,64%); e Brasileia, com 19.483 (3,18%).