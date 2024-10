Chuvas podem aumentar erosão no Calçadão do Mercado Velho e Defesa Civil segue com interdição

A erosão do Calçadão do Novo Mercado Velho tem avançado e a Defesa Civil Estadual interditou toda a área, localizada às margens do Rio Acre, no Centro da capital acreana. O trecho interditado pelo órgão é entre a Ponte Juscelino Kubitschek, conhecida como Ponte Metálica, e a Ponte Coronel Sebastião Dantas, a de concreto.

Ao ContilNet, a Defesa Civil informou que interditou a região que inclui cerca de 12 imóveis, bem como a Passarela Joaquim Macedo.

De acordo com o coronel Carlos Batista, coordenador da Defesa Civil Estadual, os proprietários estão proibidos de abrir os estabelecimentos nesta sexta-feira (25), pois com a abertura dos comércios, pessoas iriam passar pelo local da erosão, o que representa riscos. Uma área de, aproximadamente, 270 metros foi isolada, e será necessário retirar os bens dos imóveis.

As Defesas Civis de Rio Branco e do Estado decidiram retirar os comerciantes do Calçadão do Mercado Velho, em razão da erosão que atinge um dos pontos turísticos mais importantes da capital. A erosão vem cedendo o calçadão 1 cm a cada dois dias, o que revela a emergência da retirada dos comerciantes.

Segundo o coronel, um laudo foi emitido por geotécnicos, que dizem que a erosão continua cedendo 1 cm a cada dois dias. “Esse processo erosivo tem uma movimentação lenta, mas continua cedendo, e a gente precisa de um estudo mais aprofundado para saber como que está movimento por baixo. Com a quantidade de chuvas, que agora aumentou, a tendência é que aumente a movimentação e a gente já está se precavendo para que a gente evite qualquer problema, tanto com acidentes envolvendo pessoas, como os comércios”, disse.

Batista também falou que a região do prédio do Mercado Velho ainda não foi atingida, e as lojas e restaurantes dentro do prédio ainda estão funcionando normalmente.

Coronel Batista disse ainda que não há como executar uma obra desta complexidade durante o período chuvoso. “É uma obra complexa, envolve um talude de mais de 250 metros, tem áreas tombadas pelo patrimônio, tem ponte, então tem que fazer um estudo bem aprofundado e não se trabalha nesse período chuvoso. Todos os esforços estão sendo feitos no sentido de reduzir a movimentação daquele talude”, finalizou.