O advogado Davi de Souza Saldaño informou o fato e afirmou que os filhos apenas se interessavam pelo patrimônio do pai.

“Cid Moreira manifestou em testamento público, motivadamente, a vontade de deserdar os dois filhos, com base na indignidade prevista no Código Civil brasileiro, excluindo-os da sucessão. Todo ano ele refazia o testamento acompanhado de diversos laudos médicos comprovando sua capacidade civil”, acrescentou o advogado.

Logo após a morte de Cid Moreira, os Roger e Rodrigo pediram a abertura do inventário – a fortuna do jornalista é avaliada em R$ 60 milhões. “A postura demonstra, de forma indisfarçável, que eles nunca tiveram interessados em outra coisa senão o patrimônio do pai”, afirmou Saldaño.

Cid Moreira e os filhos travam uma briga pública desde 2021. Eles chegaram a pedir a interdição do pai, alegando que Fátima Sampaio estaria usando o patrimônio de forma indevida.

Os filhos acusam a madrasta de vender 11 dos 18 imóveis que Cid Moreira possuia, transferir R$ 40 milhões ao exterior e de ter mantido o jornalista em cárcere privado.

A ação dos filhos foi arquivada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em 2023.