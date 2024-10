Cidade do Acre elege seu primeiro prefeito assumidamente LGBTQIA+; conheça

O município de Feijó, interior do Acre, elegeu nas eleições deste ano o primeiro prefeito assumidamente LGBTQIAPN+. O delegado Railson Ferreira, do Republicanos, foi eleito com quase 50% dos votos válidos na terra do açaí.

Casado há mais de 10 anos, Railson ficou conhecido nacionalmente após um caso de homofobia em Feijó. Em 2022, ele foi vítima durante uma operação que combatia o tráfico de drogas no município. No episódio, a cunhada de um dos presos chamou o delegado de “gay safado” e ainda disse que ele “deveria virar homem”. A mulher foi presa em flagrante.

Railson vinha liderando as pesquisas de intenção de voto em Feijó desde o ano passado. Essa é a primeira vez que ele concorre a um cargo público. O delegado tem mais de 12 anos na Polícia Civil. Em junho deste ano, ele concedeu entrevista exclusiva ao ContilNet e falou sobre a aceitação do trabalho no município.

VEJA MAIS: Delegado Railson é eleito com 49,99% dos votos para prefeito de Feijó neste domingo

“Isso é reflexo do nosso trabalho. O maior diferencial foi o atendimento prestado na delegacia pela nossa equipe. Quando você vai em um órgão público, o atendimento é muito mecanizado. E a gente mudou isso. É atender bem, pegar a demanda, transformar aquilo em informação e devolver como solução”, disse.