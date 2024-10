Cinema sobre rodas: com pipoca, doces e brinquedos, projeto leva filme ao Calafate no Dia das Crianças

No Dia das Crianças, o projeto “Cinema sobre Rodas – o cinema na sua comunidade” acontece no Calafate, na quadra de Grama Sintética ao lado do Supermercado Kometa.

A programação já está começando e vai até às 11h da manhã. Além de filme e pipoca, as crianças vão aproveitar recreação, pula-pula, brinquedos infláveis, geladinho e algodão doce.

O projeto, que nesta Semana da Criança leva toda essa programação pros baixinhos, é custeado com emenda do senador Alan Rick e realizado com o apoio da Fundação de Cultura Elias Mansour e parceiros.

Serviço:

O quê?

Semana da Criança com cinema nos bairros

Projeto custeado com emenda do senador Alan Rick

Quando e onde?

Sábado,12, às 8h, na quadra de grama sintética, ao lado do supermercado Kometa – Estrada do Calafate.