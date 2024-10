Colisão entre moto e bicicleta deixa motociclista ferida em Rio Branco

A motociclista Yara Raissa da Costa Brandão, de 33 anos, ficou ferida após colidir a moto que conduzia contra uma bicicleta na noite desta terça-feira (24), nas proximidades da ponte do Horto Florestal, na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Vila Nova, em Rio Branco.

Segundo informações, Yara estava trafegando em uma motocicleta modelo Biz, de cor branca, quando, de forma inesperada, uma pessoa que estava de bicicleta tentou atravessar a avenida, causando o acidente.

Com o impacto, a mulher foi arremessada violentamente contra o asfalto e sofreu uma laceração no joelho esquerdo, dor na coluna cervical, escoriações no pé e na perna direita, além de um corte na boca.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico, que prestou atendimento à mulher. O ciclista, no entanto, recusou atendimento médico. Yara foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, com estado de saúde estável.

O Policiamento de Trânsito do Batalhão de Trânsito (BPTRAN) também foi acionado e esteve no local do acidente para isolar a área e realizar os procedimentos de praxe.