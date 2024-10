Com cinco goleadas, veja os resultados da Champions League desta terça-feira (1)

A terça-feira (1) teve nada menos que nove jogos pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. E o dia não foi apenas cheio de jogos, mas também de goleadas: foram cinco ao todo.

O placar mais elástico do dia aconteceu no Signal Iduna Park, onde o Borussia Dortmund atropelou o Celtic por 7 a 1 e assumiu a liderança da competição. Os destaques foram Guirassy, que marcou duas vezes, e Adeyemi, que anotou um hat-trick. Nmecha e Emre Can também balançaram as redes e Maeda fez o gol de honra dos visitantes.

No Estádio Olímpico Lluís Companys, o Barcelona não tomou conhecimento do Young Boys e anotou 5 a 0 no placar, garantindo sua primeira vitória na Champions. E com direito a gol brasileiro. Raphinha marcou o segundo gol blaugrana.

Três jogos terminaram em 4 a 0 nesta terça-feira (1), foram eles: Slovan Bratislava 0 x 4 Manchester City, Inter de Milão 4 x 0 Estrela Vermelha e RB Salzburg 0 x 4 Brest.

Mas nem só de goleadas se faz uma rodada de Champions. No duelo entre Bayer Leverkusen e Milan, melhor para o time alemão que venceu por 1 a 0, suportando a pressão da equipe italiana. O Leverkusen segue com 100% de aproveitamento e está em terceiro lugar na classificação geral.

Já o Arsenal venceu o PSG por 2 a 0 em Londres e garantiu sua primeira vitória na competição. Stuttgart x Sparta Praga e PSV x Sporting terminaram em 1 a 1.

Resultados da Champions League de terça-feira (1)