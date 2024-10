Com dois de Messi, Inter Miami vence Columbus Crew e garante a Supporters’ Shield da MLS

O Inter Miami já estava classificado para os playoffs, e a vitória sobre o segundo colocado Columbus Crew levou o time de Messi aos 68 pontos, contra 57 do rival. Como primeiro colocado, o time da Flórida terá vantagem em todas as fases do mata-mata. No primeiro duelo, em melhor de três, jogará a primeira partida em casa e, se for preciso, também a terceira. Das quartas de final à decisão da conferência, os duelos serão em jogo único, sempre com o Inter Miami como mandante.