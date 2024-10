Com duas vitórias seguidas nas Eliminatórias, Brasil sobe para 91% de chances de classificação à Copa de 2026

O Brasil reencontrou o caminho das vitórias na última Data Fifa. Ao somar três pontos contra Chile e Peru, a seleção encostou no pelotão de frente com a quarta colocação nas Eliminatórias. De acordo com o levantamento da UFMG, as chances de classificação brasileira subiram de 85% para 91% com os dois triunfos seguidos, enquanto a chance de repescagem caiu para 5,7%.