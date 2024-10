Com emenda do senador Alan Rick, casa de recuperação ganha equipamentos de informática

Nesta quarta-feira, 23, o senador Alan Rick visitou o Centro Terapêutico Reconstruindo Vidas, instituição que trabalha a recuperação de dependentes químicos e a ressocialização de egressos do sistema prisional, coordenada pelo pastor José Ribeiro.

O centro recebeu computadores, nobreaks, teclados, impressoras, celulares, TV´s, vários itens comprados com emenda destinada pelo parlamentar que vão compor o laboratório de informática.

“O laboratório é mais um espaço para apoiar esse trabalho que faz esses jovens enxergarem possibilidades de um futuro melhor. Já temos a nossa padaria, que é o projeto de capacitação autossustentável, temos a marcenaria, que é o “Projeto Refazer”, e agora nós ganhamos também os equipamentos para a sala de informática. Só temos a agradecer o apoio do senador Alan Rick, que tem nos ajudado desde o início desse trabalho. Faz pelo menos 10 anos.” – disse o coordenador do Centro, pastor J. Ribeiro.

Atualmente, o Centro abriga 12 internos. N.C., de 21 anos, dependente químico em recuperação relatou que o Centro tem mudado sua história.

“Faz quatro meses que estou aqui sendo acompanhado pelo pastor e aprendi que só existem dois caminhos na vida: Que é o caminho largo e o caminho estreito. E a gente deve fazer uma escolha. Eu decidi caminhar com Cristo, porque quando eu vivia no mundo das drogas, no mundo do álcool, da prostituição, da coisa errada, nunca deu certo pra mim. Aqui no Centro eu encontrei a esperança de uma vida melhor.” – relatou.