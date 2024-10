Com espetáculo em Rio Branco, Nany People manda mensagem aos acreanos: “Muito feliz”

Prestes a se apresentar em Rio Branco, com sua peça de teatro em formato de Stand-Up Comedy, TsuNANY, na Semana do Servidor Acreano, Nany People gravou um vídeo com uma mensagem ao povo do estado e publicou nas redes sociais. Sua apresentação ocorrerá na próxima semana, no dia 29.

“Olá, meus queridos amigos do Acre! Quem fala é Nany People. Estou de volta ao Acre, depois de 11 anos, a convite do Governo do Estado do Acre. Eu estarei apresentando meu espetáculo ‘TsuNANY’ no dia 29 de outubro, às 19 horas, no auditório do DETRAN”, disse.

Além disso, ela falou um pouco sobre o que se esperar do seu espetáculo:

“Este é um espetáculo divertido, interativo e motivacional, onde você vai rir de tudo aquilo que critica e não se crucifica. Estou muito feliz por estar de volta nessa terra de gente feliz e destemida como eu. Espero vocês lá, não vai faltar diversão!”, afirmou.

Sobre o evento

No espetáculo, Nany People apresenta uma personagem que traz o comportamento de uma relatora social, que expõe assuntos sobre os diversos temas e permite o espectador se tornar um observador de si mesmo, e é claro, mantendo a linha espontânea e a intensa interação com o público.

“Estratégias que lidam pelas vias do sensível são extremamente importantes para a quebra de paradigmas e essenciais para acabarmos com o preconceito. Percebemos, por exemplo, que um espetáculo sobre a vivência da pessoa LGBTQIA+ é muito mais potente e se faz ouvir mais do que um discurso propriamente dito ou um material informativo”, afirma Germano Marino, chefe da Divisão de Promoção da Diversidade Sexual da SEASDH.