Com homenagens e helicóptero sobrevoando cemitério, Fares Feghali é sepultado em Rio Branco

O corpo do delegado da Polícia Federal, Fares Antoine Feghali, de 35 anos, foi sepultado na tarde desta quarta-feira (16), no Cemitério Morada da Paz, em Rio Branco. Fares foi encontrado morto em um banheiro de uma das salas do Centro Empresarial da capital.

O sepultamento foi marcado por homenagens de colegas da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, amigos e familiares.

O delegado foi sepultado sob palmas de uma multidão que estava no local para se despedir pela última vez. Um helicóptero da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) pairou no ar durante praticamente toda a cerimônia.

Os amigos e familiares ainda ecoaram o hino ‘Noites Traiçoeiras’ do padre Marcelo Rossi. “Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo”, cantavam.

Em seu perfil no X, o antigo Twitter, Fares se identificava como “escritor-amador; ex-advogado, filho de pais dedicados e só mais um cara tentando ser bom”.

Quem é Fares Feghali?

Graduado em Direito em 2012, Fares Feghali era delegado da PF-AC desde 2015, tinha especialização em Advocacia Contratual e Responsabilidade Civil, Direito Internacional Aplicado e em Direito Penal e Processo Penal Aplicados.

Um ano após ter sido aprovado como delegado da PF, Feghali foi empossado como titular da fronteira do Acre em Epitaciolândia, no interior do estado. Ele foi ainda vice-diretor regional no Acre no período de 2017 a 2019.

Em janeiro de 2021, foi designado para a função de chefe da Delegacia de Polícia de Imigração da PF-AC. Este ano, chegou a ser nomeado, interinamente, como superintendente regional da PF. Atualmente Feghali ocupava o cargo de delegado regional executivo do órgão no estado.

VEJA O VÍDEO: