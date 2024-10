Com investimento milionário, Unimed recruta profissionais com salários de até R$ 15 mil

A Unimed Rio Branco, maior operadora de planos de saúde do Acre, está prestes a inaugurar um novo e ambicioso projeto de atendimento multidisciplinar, fruto de um investimento milionário.

Nomeada Espaço Unimed Mais, a nova unidade contará com mais de 55 salas dedicadas a diversas especialidades médicas e terapias, como fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. O empreendimento criará mais de 100 empregos diretos ainda em 2024.

De acordo com o diretor administrativo da Unimed Rio Branco, o ortopedista Marcus Yomura, a cooperativa assume, de forma definitiva, a responsabilidade social de oferecer uma saúde suplementar de referência nacional.

“Estamos entregando aos nossos mais de 35 mil clientes uma estrutura que será referência no Brasil, assim como foi o Instituto Unimed Terapias. O Espaço Unimed Mais concentrará os atendimentos em um ambiente integrado, onde o paciente poderá realizar consultas médicas e acompanhamento terapêutico em um só lugar”, afirma Yomura.

Canteiro de obras

A Unimed Rio Branco passou por uma reestruturação administrativa após um novo grupo de médicos cooperados ter assumido a gestão da cooperativa. Desde 2021, novas unidades foram inauguradas e os serviços ampliados.

O diretor superintendente da Unimed, o cardiologista Renato Correia, destaca os desafios da saúde suplementar em um Estado que enfrenta a falta de profissionais qualificados.

“Hoje, a Unimed Rio Branco oferece salários de até R$ 15 mil no regime CLT, com carga horária de 30 horas semanais, para terapeutas ocupacionais. Esse investimento foi necessário devido à escassez desses profissionais no Acre. Atualmente, dos 25 terapeutas ocupacionais residentes na região, 16 trabalham para a Unimed Rio Branco”, comenta Correia.

A expansão da cooperativa também inclui o crescimento do Laboratório Unimed, localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana, que será parte da nova galeria Alpha Mall, ao lado do supermercado Mercale.

Investimento em capacitação dos colaboradores

Com o apoio do SESCOOP/OCB-AC, a Unimed Rio Branco já investiu mais de R$ 100 mil em capacitações para seus profissionais, com especializações certificadas de reconhecimento internacional, principalmente no atendimento a pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O diretor técnico do Instituto Unimed Terapias, o neurocirurgião Renato Fonseca, destaca a importância de investir em qualificações reconhecidas pelos conselhos de classe e pelo Ministério da Educação.

“Certificações devidamente reconhecidas são essenciais para o exercício pleno da função de cuidar e acolher da melhor forma possível. Recentemente capacitamos nossos profissionais de fisioterapia em RTA (Reequilíbrio Toracoabdominal), Estimulação Visual e Cuevas Medek”, disse.

Espaço Unimed Mais

Com 90% das obras de reforma predial concluídas, a Unimed Rio Branco se prepara para inaugurar o Espaço Unimed Mais, que abrigará especialidades médicas, atendimentos ambulatoriais, medicina preventiva e uma equipe multidisciplinar composta por psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e nutricionistas.

O diretor superintendente Renato Correia reforça o objetivo da nova unidade: oferecer aos pacientes uma estrutura moderna e integrada para atendimentos médicos e terapêuticos.

“Teremos dois pavimentos com equipes preparadas. Caso o paciente seja encaminhado para atendimento multidisciplinar após a consulta médica, será possível agendar e realizar o atendimento no mesmo prédio. Além disso, teremos um posto de coleta laboratorial para agilizar os exames, proporcionando uma experiência mais confortável”, destacou.

O recrutamento de profissionais para a nova unidade já está em andamento e pode ser realizado através do site https://unimedrb.vagas.solides.com.br.

O Espaço Unimed Mais estará localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana, ao lado do pré-concurso Damásio.