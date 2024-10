Com mais de 1300 vagas, Ifac lança editais de cursos técnicos e superiores; veja como se inscrever

Nesta semana, o Instituto Federal do Acre (Ifac) publicou os editais do Processo Seletivo 2025/1 de cursos técnicos e superiores. Ao todo, estão sendo ofertadas 1320 vagas para os campi Rio Branco, Baixada do Sol (Transacreana), Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri. O prazo de inscrições terá início no dia 14 de outubro.

Cursos técnicos integrados

O processo seletivo dos cursos técnicos integrados ao ensino médio será realizado em uma única etapa, que consistirá na classificação do candidato pelo seu desempenho (notas/conceitos) nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática do Ensino Fundamental.

Confira a oferta de cursos técnicos integrados ao ensino médio:

Campus Cruzeiro do Sul

Técnico em Agropecuária (matutino)

Técnico em Meio Ambiente (matutino)

Técnico em Zootecnia (matutino)

Campus Rio Branco

Técnico em Edificações (matutino)

Técnico em Informática para Internet (matutino)

Técnico em Redes de Computadores (matutino)

Campus Sena Madureira

Técnico em Administração (vespertino)

Técnico em Agropecuária (matutino)

Técnico em Informática (matutino)

Campus Tarauacá

Técnico em Administração (matutino)

Técnico em Agricultura (matutino)

Técnico em Comércio (matutino)

Técnico em Florestas (matutino)

Campus Baixada do Sol (Transacreana)

Técnico em Alimentos (matutino)

Técnico em Recursos Pesqueiros (matutino)

Campus Xapuri

Técnico em Agropecuária (matutino)

Técnico em Alimentos (matutino)

Técnico em Biotecnologia (matutino)

Cursos técnicos subsequentes

O processo seletivo será realizado em uma única etapa, que consistirá na classificação do candidato pelo seu desempenho (notas/conceitos) nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática do Ensino Médio.

Confira a oferta de cursos técnicos subsequentes ao ensino médio:

Campus Rio Branco

Técnico em Administração (noturno)

Técnico em Recursos Humanos (noturno)

Técnico em Segurança do Trabalho (matutino)

Campus Baixada do Sol (Transacreana)

Técnico em Agropecuária (vespertino)

Técnico em Zootecnia (vespertino)

Técnico em Agroecologia (matutino)

Cursos superiores

O processo seletivo será realizado em uma única etapa, que consistirá na classificação do candidato conforme seu desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em uma das edições de 2010 a 2024.

Confira a oferta de cursos superiores:

Campus Rio Branco

Tecnologia em Sistemas para Internet (vespertino)

Licenciatura em Ciências Biológicas (vespertino)

Licenciatura em Matemática (matutino)

Bacharelado em Administração (vespertino)

Campus Sena Madureira

Bacharelado em Zootecnia (integral)

Licenciatura em Física (noturno)

Análise e Desenvolvimento de Sistemas (matutino)

Campus Xapuri

Licenciatura em Ciências Biológicas (noturno)

Inscrições

As inscrições dos cursos técnicos e dos cursos superiores estarão abertas a partir do dia 14 de outubro pela página do processo seletivo na página do Ifac. Para se inscrever, o candidato deve realizar cadastro no portal gov.br.