Com paiN x T1, Faker jogará contra time brasileiro pela 1ª vez

Depois da inédita classificação brasileira para a fase suíça, um novo tabu será quebrado no Worlds 2024 nesta sexta-feira (4), às 13 horas (no horário de Brasília). Com o jogo entre paiN Gaming e T1, o sul-coreano Sang-hyeok “Faker”, maior astro do League of Legends, enfrentará uma equipe brasileira em uma competição oficial pela primeira vez na história da modalidade.