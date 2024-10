Com salário de quase R$ 626 milhões, Neymar coleciona carrões

Neymar está comemorando o retorno aos campos, após um ano afastado dos campos, e uma das coisas que chama a atenção dos internautas é a garagem do jogador recheada de carros esportivos e de luxo, avaliados em milhões de reais cada.

Com salário de 110 milhões de dólares (quase R$ 626 milhões), o atleta coleciona diversos modelos, entre eles um Mercedes Classe G, um Bentley Continental GT, o Lamborghini Huracan STO, o Aston Martin DBX e o Range Rover First Edition.

O último modelo citado na lista anterior é o que mais aparece nos cliques de Neymar para as redes sociais. Considerado um dos mais luxuosos no Brasil, um seminovo está custando cerca de R$ 1,2 milhão.

Uma outra “máquina” do jogador, o Aston Martin DBX está valendo, no Brasil, aproximadamente R$ 3,6 milhões, com algumas opções de personalização. O Lamborghini Huracán STO está avaliado entre R$ 4,35 milhões e R$ 4,729 milhões.

Um modelo do ano passado do Bentley Continental GT, no Brasil, é comercializado por nada menos do que R$ 3,790 milhões. Já um modelo usado do Mercedes Classe G em terras brasileiras está saindo por cerca de R$ 1,9 milhão.

Fazendo um cálculo, por alto, somente nessa “pequena lista” da matéria temos bens avaliados em mais de R$ 15 milhões.

Coleção particular chegava a quase R$ 200 mi

No fim de 2022, o camisa 10 da Seleção Brasileira já aparecia com uma frota de parar qualquer amante dos motores. Com helicóptero, jatinho particular e Ferrari, o craque contava com “brinquedinhos” que, juntos, chegavam a R$ 197 milhões.

A coleção do atleta começou quando ele ainda jogava pelo Santos, clube que o revelou. No Brasil, Neymar comprou um Volvo XC60, que contava, na época, com 285 cv de potência. Pouco tempo depois, ao se sagrar campeão do Sul-Americano sub-20 com a Seleção, marcando dois gols na final e ainda sendo artilheiro, o jogador ganhou de seu pai um Porsche Panamera Turbo, de 520 cv.

O amor por Audis de Neymar surgiu quando o jogador se transferiu para o Barcelona. Como a montadora era patrocinadora do clube, o brasileiro passou a ostentar alguns carros de luxo da marca, como o Audi R8, Audi Q5, Audi RS7 Sportback e Audi TTs. Entretanto, os veículos ficaram no país quando Ney foi jogar no Paris Saint-Germain, da França.

Em 2015, o craque se rendeu à Ferrari e comprou uma F468 Spider, que na época era avaliada em R$ 2 milhões, e, anos depois, adquiriu uma GTC4 Lusso, com preço fixado em R$ 4,5 milhões. O jogador sofreu um acidente com o primeiro modelo enquanto ia para o centro de treinamento.

Outro supercarro que Neymar ostentava em sua garagem na ocasião era um Maserati MC12. Com apenas 50 unidades produzidas, a máquina tem potência máxima de 632 cv e chegou a ser avaliada em R$ 12 milhões. Outro veículo para lá de especial do craque era um e.wave X, da e.GO Mobile. O atleta era embaixador da marca e ganhou o hatch compacto, movido a eletricidade. O modelo custava por volta dos R$ 135 mil.

Entretanto, os maiores valores da coleção de Neymar não cabem dentro de uma simples garagem, como os carros acima citados. Quando o assunto é helicóptero, o craque contava com dois exemplares: EC 130 B4, avaliado em cerca de R$ 20 milhões e que tem capacidade para sete pessoas, e um Airbus H145. Este último custou a bagatela de R$ 78 milhões, conta com as inscrições NJR, além de um lounge interno da Mercedes-Benz.

Para voar, o camisa 10 ainda contava com um jatinho particular Embraer Legacy 450. Personalizado, o modelo chegava a custar, à época, R$ 65,6 milhões. Por fim, além de andar nas estradas e voar, Neymar também navegava. O atacante tinha um iate Azimut 78, de 25 metros, com quatros suítes, banheiro de hidromassagem e capacidade para até 60 pessoas. O preço do brinquedinho chegava a R$ 15 milhões.

A volta aos campos

Mavie arrancou suspiros da web, na última segunda-feira (21/10), ao surgir “apoiando” Neymar Jr. durante a volta aos gramados. Com uma camisa escrito “papai”, a menina marcou presença no jogo da volta do atacante entre Al-Hilal e Al-Ain, pela Champions League da Ásia.

A herdeira do jogador foi uniformizada com o número 10, o mesmo de Neymar, para a partida. Os registros foram compartilhados pelo padrinho dela, Léo Venditto, e respostados pela mamãe orgulhosa.

Essa é a primeira vez que Mavie assiste a uma disputa do atleta em campo. Antes, ela participou de alguns treinos. O look foi dado de presente pelo time árabe quando a bebê nasceu, há um ano.

Para quem não sabe, Neymar rompeu o ligamento cruzado anterior e do menisco e, desde então não atuou mais em campo. O incidente aconteceu durante as eliminatórias da Copa do Mundo, contra o Uruguai, e se deu numa bola dividida com o meio-campista De La Cruz, que acabou travando a perna esquerda do atacante no chão.

Recentemente, ele mostrou a cicatriz e lamentou estar longe do futebol. Na época do episódio, o irmão de Rafaella Santos desabafou:

“É um momento muito triste, o pior. Sei que sou forte, mas dessa vez vou precisar ainda mais dos meus (família e amigos). Não é fácil passar por lesão e cirurgia, imagina passar isso tudo de novo após quatro meses recuperado”, disse.