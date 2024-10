Com um a menos, Flamengo segura Corinthians e avança à final da Copa do Brasil

O Flamengo garantiu sua classificação para a final da Copa do Brasil após segurar um empate sem gols contra o Corinthians, neste domingo (20), na Neo Química Arena. A equipe rubro-negra jogou com um a menos desde os 27 minutos do primeiro tempo, após a expulsão de Bruno Henrique, mas conseguiu manter o placar em 0 a 0.

No primeiro confronto, disputado no Maracanã, o Flamengo venceu por 1 a 0, com gol de Alex Sandro, o que garantiu a vantagem no agregado.

A final da competição será contra o Atlético-MG, que eliminou o Vasco e também avançou. As partidas decisivas estão marcadas para os dias 3 e 10 de novembro, com o sorteio dos mandos de campo ainda a ser realizado pela CBF.

Na próxima semana, os dois times voltam a campo. O Corinthians enfrentará o Racing na quinta-feira, às 21h30, pela semifinal da Sul-Americana, novamente na Neo Química Arena. Já o Flamengo jogará no sábado, às 19h, contra o Juventude, no Maracanã.

O duelo contra o Flamengo registrou o maior público do ano na Arena Corinthians, com mais de 46 mil torcedores presentes.