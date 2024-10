Com volta da Azul, Acre tem passagens diretas para o sudeste do país por menos de R$ 800

Após 8 anos, a Azul voltou a operar voos no Acre nesta sexta-feira (4).

Os voos serão diretos para Confins, em Belo Horizonte, e também conta com voos diários para Porto Velho.

Agora, o acreano poderá ter acesso a voos diretos para o sudeste do país. O ContilNet checou que em dezembro, início da alta temporada, os voos estão custando uma média que não passa dos R$ 800.

“Eu tenho certeza de que isso vai diminuir o tempo de espera da população, criar novas opções para que a gente não perca tempo, porque tempo é vida. Agora, temos mais uma opção, pois antes, quem precisava, ia para Porto Velho ou Brasília, mas agora será possível fazer conexões com outros destinos, como Manaus, que tem uma grande demanda. Com o apoio da classe política, da iniciativa privada e o Estado fazendo sua parte, a Azul voltando ao Acre vai, com certeza, gerar empregos e oportunidades”, disse o governador Gladson Cameli.