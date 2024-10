Com voto de deputado do Acre, CCJ aprova PEC que limita poderes de ministros do STF

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados deu aval nesta quarta-feira (9) a uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que limita decisões monocráticas (individuais) no Supremo Tribunal Federal (STF).

O texto, chancelado por 39 votos a 18, faz parte de um pacote de projetos no colegiado de afronta ao funcionamento do Supremo.

Veja como votaram os deputados, divulgado pelo site O Globo:

A favor da proposta: 39 votos

Bia Kicis (PL-DF)

Zucco (PL-RS)

Caroline de Toni (PL-SC)

José Medeiros (PL-MT)

Chris Tonietto (PL-RJ)

Marcel van Hattem (NOVO-RS)

Coronel Fernanda (PL-MT)

Delegado Ramagem (PL-RJ)

Julia Zanatta (PL-SC)

Luiz P.O Bragança (PL-SP)

Marcos Pollon (PL-MS)

Pr.Marco Feliciano (PL-SP)

Soraya Santos (PL-RJ)

Alfredo Gaspar (UNIÃO-AL)

Benes Leocádio (UNIÃO-RN)

Arthur O. Maia (UNIÃO-BA)

Kim Kataguiri (UNIÃO-SP)

Coronel Assis (UNIÃO-MT)

Delegado Marcelo (UNIÃO-MG)

Mendonça Filho (UNIÃO-PE)

Nicoletti (UNIÃO-RR)

Allan Garcês (PP-MA)

Evair de Melo (PP-ES)

Toninho Wandscheer (PP-PR)

Del. Fabio Costa (PP-AL)

Eliza Virgínia (PP-PB)

João Leão (PP-BA)

Cobalchini (MDB-SC)

Sergio Souza (MDB-PR)

Reinhold Stephanes (PSD-PR)

Luiz Gastão (PSD-CE)

Diego Garcia (REPUBLICANOS-PR)

Lafayette Andrada (REPUBLICANOS-MG)

Aluisio Mendes (REPUBLICANOS-MA)

Ricardo Ayres (REPUBLICANOS-TO)

Roberto Duarte (REPUBLICANOS-AC)

Lucas Redecker (PSDB-RS)

Mauricio Marcon (PODE-RS)

Gisela Simona (UNIÃO-MT)

Contra a proposta: 19 votos

Bacelar (PV-BA)

Flávio Nogueira (PT-PI)

Helder Salomão (PT-ES)

Lindbergh Farias (PT-RJ)

José Guimarães (PT-CE)

Erika Kokay (PT-DF)

Patrus Ananias (PT-MG)

Renildo Calheiros (PCdoB-PE)

Rubens Pereira Jr. (PT-MA)

Rafael Brito (MDB-AL)

Paulo Magalhães (PSD-BA)

Afonso Motta (PDT-RS)

Eduardo Bismarck (PDT-CE)

Duarte Jr. (PSB-MA)

Pedro Campos (PSB-PE)

Maria Arraes (SOLIDARIEDADE-PE)

Célia Xakriabá (PSOL-MG)

Chico Alencar (PSOL-RJ)

A análise da PEC na CCJ tratou somente da admissibilidade da matéria — sem discutir seu conteúdo. Com o “sinal verde” do colegiado, a proposta seguirá, agora, para análise de uma comissão especial, que não tem prazo para ser criada e que poderá fazer eventuais mudanças em seu teor.

Depois disso, ainda precisará ser votada no plenário da Câmara, onde dependerá da aprovação de, no mínimo, 308 deputados — em dois turnos de votação.

Valdo Cruz analisa posição de Lira em relação à PEC das decisões monocráticas

Chamada de PEC das decisões monocráticas, a proposta foi aprovada pelo Senado em novembro de 2023. Ficou paralisada na Câmara até agosto deste ano, quando o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), decidiu destravar o andamento da iniciativa em meio a decisões do STF que suspenderam a execução de emendas parlamentares.

O texto aprovado pelos membros da CCJ proíbe decisões monocráticas — tomadas por um único magistrado — que suspendam a eficácia de leis; ou suspendam atos do presidente da República ou dos presidentes da Câmara, do Senado e do Congresso.

Pela proposta, as decisões individuais que suspendem leis continuarão permitidas em somente um caso: durante o recesso do Judiciário em casos de “grave urgência ou risco de dano irreparável”.

A PEC estabelece que, neste caso, caberá ao presidente do tribunal tomar a decisão monocrática. E que, no retorno dos trabalhos, a medida precisará ser referendada pelo plenário do tribunal em até 30 dias.

Além do STF, as mudanças promovidas pela PEC também serão estendidas a outras instâncias do Judiciário.