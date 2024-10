Como colocar som de notificação no WhatsApp (Android, iPhone e PC)

Caso queira utilizar um som de notificação personalizado para as mensagens recebidas do WhatsApp no seu iPhone, saiba que é possível. Para essa tarefa, basta seguir o tutorial anterior. A única diferença é que em vez de selecionar “Nota (Padrão)”, em “Som”, você deve escolher outra opção — Acorde, Aurora etc. — e depois tocar em “Salvar”, no canto superior direito.