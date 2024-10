Como jogar Throne and Liberty? Veja requisitos e download do game grátis

Throne and Liberty é o novo MMORPG de fantasia gratuito da Amazon Games lançado no Brasil. Desenvolvido pela NCSoft, o jogo teve estreia inicial na Coreia do Sul, seu país de origem, e traz uma experiência PvPvE de mundo aberto na qual os jogadores podem se organizar em guildas para batalhar, completar missões e subir de nível. Tal como World of Warcraft, New World e outros títulos do gênero, o título é free-to-play (gratuito para jogar), exceto em casos de conteúdo extra.