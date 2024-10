Concurso Correios: conheça os requisitos dos cargos; 3.511 vagas

Os editais do concurso Correios estão publicados e uma dúvida comum entre os concurseiros é sobre quem pode concorrer às oportunidades!

São ofertadas 3.511 vagas de níveis médio e superior de formação, a serem distribuídas da seguinte maneira:

Agente dos Correios – Carteiro (nível médio): 3.099 vagas + 5.344 CR

Analista dos Correios (nível superior): 412 vagas + 631 CR

O cargo de Analista oferta oportunidades para as especialidades abaixo:

Advogado;

Analista de Sistemas – Desenho de Sistemas;

Analista de Sistemas – Produção;

Analista de Sistemas – Redes;

Analista de Sistemas – Suporte de Banco de Dados;

Analista de Sistemas – Suporte de Sistemas;

Arquiteto;

Arquivista;

Assistente Social;

Engenheiro – Engenharia Civil;

Engenheiro – Engenharia de Produção;

Engenheiro – Engenharia de Redes e Comunicação;

Engenheiro – Engenharia de Telecomunicações;

Engenheiro – Engenharia Elétrica;

Engenheiro – Engenharia Eletrônica; e

Engenheiro – Engenharia Mecânica.

Os aprovados irão receber os salários iniciais de até R$ 6.872,48. Interessados devem entrar no site da banca organizadora até o dia 28 de outubro e efetuar o pagamento das taxas abaixo:

Agente dos Correios (nível médio): R$39,80

Analista dos Correios (nível superior): R$42,00

As provas serão realizadas no dia 15 de dezembro de 2024. Veja, nesta matéria, os requisitos exigidos para ingressar em um dos cargos ofertados no concurso Correios!

Requisitos do concurso Correios

Os candidatos no concurso Correios devem conter os seguintes requisitos específicos:

Agente dos Correios

Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, fornecido por instituição educacional, reconhecido pelo Ministério da Educação.

Analista dos Correios

Advogado: Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Direito, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e Registro Profissional no Conselho Regional correspondente.

Analista de Sistemas – Desenho de Sistemas: Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação na área de Tecnologia da Informação, acrescido de curso de pós-graduação em área de Tecnologia da Informação, com no mínimo 360 horas, ambos fornecidos por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

Analista de Sistemas – Produção: Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação na área de Tecnologia da Informação, acrescido de curso de pós-graduação em área de Tecnologia da Informação, com no mínimo 360 horas, ambos fornecidos por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

Analista de Sistemas – Redes: Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação na área de Tecnologia da Informação, acrescido de curso de pós-graduação em área de Tecnologia da Informação, com no mínimo 360 horas, ambos fornecidos por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

Analista de Sistemas – Suporte de Banco de Dados: Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação na área de Tecnologia da Informação, acrescido de curso de pós-graduação em área de Tecnologia da Informação, com no mínimo 360 horas, ambos fornecidos por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

Analista de Sistemas – Suporte de Sistemas: Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação na área de Tecnologia da Informação, acrescido de curso de pós-graduação em área de Tecnologia da Informação, com no mínimo 360 horas, ambos fornecidos por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

Arquiteto: Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Arquitetura, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e Registro Profissional no Conselho Regional correspondente.

Arquivista: Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Arquivologia, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e Registro Profissional no órgão competente.

Assistente Social: Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Serviço Social, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e Registro Profissional no Conselho Regional correspondente.

Engenheiro – Engenharia Civil: Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Engenharia Civil, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e Registro Profissional no Conselho Regional correspondente.

Engenheiro – Engenharia de Produção: Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Engenharia de Produção, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e Registro Profissional no Conselho Regional correspondente.

Engenheiro – Engenharia de Redes e Comunicação: Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Engenharia de Redes de Comunicação, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e Registro Profissional no Conselho Regional correspondente.

Engenheiro – Engenharia de Telecomunicações: Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Engenharia de Telecomunicações, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e Registro Profissional no Conselho Regional correspondente.

Engenheiro – Engenharia Elétrica: Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Engenharia Elétrica, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e Registro Profissional no Conselho Regional correspondente.

Engenheiro – Engenharia Eletrônica: Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Engenharia Eletrônica, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e Registro Profissional no Conselho Regional correspondente.

Engenheiro – Engenharia Mecânica: Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Engenharia Mecânica, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e Registro Profissional no Conselho Regional correspondente



Resumo do concurso Correios