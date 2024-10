Concurso Correios tem inscrições abertas; são 3.511 vagas!

As inscrições do concurso Correios iniciam nesta quinta-feira (10/10)! Os editais de níveis médio e superior foram publicados na última quarta-feira (9/10), ofertando, ao todo, 3.511 vagas imediatas para Analista e Agente dos Correios. O salário inicial é de até R$ 6.872,48.

Os interessados poderão realizar as inscrições no site do IBFC, banca organizadora do certame, até às 23h do dia 28 de outubro de 2024. Para confirmar a candidatura é necessário efetuar o pagamento das taxas, que possuem os valores a seguir:

Agente dos Correios (nível médio): R$39,80

Analista dos Correios (nível superior): R$42,00

Vale ressaltar que as taxas devem ser pagas até o dia 29 de outubro de 2024.

As provas objetivas e discursiva serão realizadas no dia 15 de dezembro, em turnos distintos, sendo:

Turno da manhã: Analista dos Correios (provas objetivas e discursiva)

Turno da tarde: Agente dos Correios (apenas provas objetivas)

Panorama do concurso Correios

O concurso Correios oferta 3.511 vagas imediatas, além de oportunidades em cadastro reserva, para os cargos de Agente e Analista dos Correios, com iniciais de até R$ 6.872,48.

Confira, abaixo, a distribuição das vagas:

Agente dos Correios – Carteiro (nível médio): 3.099 vagas + 5.344 CR

Analista dos Correios (nível superior): 412 vagas + 631 CR

As oportunidades para o cargo de Analista dos Correios são distribuídas entre as especialidades a seguir:

Advogado;

Analista de Sistemas – Desenho de Sistemas;

Analista de Sistemas – Produção;

Analista de Sistemas – Redes;

Analista de Sistemas – Suporte de Banco de Dados;

Analista de Sistemas – Suporte de Sistemas;

Arquiteto;

Arquivista;

Assistente Social;

Engenheiro – Engenharia Civil;

Engenheiro – Engenharia de Produção;

Engenheiro – Engenharia de Redes e Comunicação;

Engenheiro – Engenharia de Telecomunicações;

Engenheiro – Engenharia Elétrica;

Engenheiro – Engenharia Eletrônica; e

Engenheiro – Engenharia Mecânica.

Confira o detalhamento das vagas de nível superior no edital!

Provas e etapas do concurso Correios

Os candidatos serão avaliados por meio das etapas seguintes:

Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; e

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para cargos de nível superior.

As provas objetivas serão compostas por 50 questões de múltipla escolha, a serem distribuídas da seguinte maneira:

Nível médio

Nível superior

Já a prova discursiva, para Analista dos Carreios, será composta de 1 (uma) Redação, cujo tema será fornecido no momento da prova, devendo conter no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) linhas, observando os critérios de correção a seguir:

As provas objetivas e discursiva serão realizadas no dia 15 de dezembro, em turnos distintos, sendo:

Turno da manhã: Analista dos Correios

Turno da tarde: Agente dos Correios

Resumo do concurso Correios