Concurso do MPU: contrato assinado com a FGV; edital iminente

Está assinado o contrato que oficializa a Fundação Getúlio Vargas como banca organizadora do concurso MPU (Ministério Público da União)! O documento foi assinado pela banca nesta quinta-feira, 10 de outubro.

Com o contrato já assinado, o edital passa a entrar em estado de iminência e pode ser publicado a qualquer momento. O documento expõe que a estimativa é de 340.000 mil candidatos estejam inscritos para concorrerem as vagas ofertadas de Analista e Técnico do MPU.

Além disso, o cronograma volta a ressaltar que o edital deve ser publicado ainda no mês de outubro, com as provas sendo realizadas 60 dias após a publicação.

Vale lembrar que a Fundação Getúlio Vargas foi definida como banca no dia 30 de setembro, após publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas. O Direção Concursos também teve acesso exclusivo a um documento que informa os cargos que serão ofertados no concurso MPU, que são:

Analista do MPU

Analista do MPU/Arquivologia

Analista do MPU/Biblioteconomia

Analista do MPU/Clínica Médica

Analista do MPU/Comunicação Social

Analista do MPU/Desenvolvimento de Sistemas

Analista do MPU/Direito

Analista do MPU/Enfermagem

Analista do MPU/Estatística

Analista do MPU/Gestão Pública

Analista do MPU/Ginecologia

Analista do MPU/Odontologia

Analista do MPU/Oftalmologia

Analista do MPU/Pediatria

Analista do MPU/Perito Em Antropologia

Analista do MPU/Perito Em Arquitetura e Urbanismo

Analista do MPU/Perito Em Biologia

Analista do MPU/Perito Em Contabilidade

Analista do MPU/Perito Em Economia

Analista do MPU/Perito Em Engenharia Agronômica

Analista do MPU/Perito Em Engenharia Civil

Analista do MPU/Perito Em Engenharia Elétrica

Analista do MPU/Perito Em Engenharia Florestal

Analista do MPU/Perito Em Engenharia Em Segurança do Trabalho

Analista do MPU/Perito Em Engenharia Mecânica

Analista do MPU/Perito Em Engenharia Sanitária

Analista do MPU/Perito Em Geografia

Analista do MPU/Perito Em Geologia

Analista do MPU/Perito Em Medicina

Analista do MPU/Perito Em Medicina do Trabalho

Analista do MPU/Perito Em Oceanografia

Analista do MPU/Perito Em Tecnologia da Informação e Comunicação

Analista do MPU/Psicologia

Analista do MPU/Psiquiatria

Analista do MPU/Serviço Social

Analista do MPU/Suporte e Infraestrutura

Técnico do MPU

Técnico do MPU/Administração

Técnico do MPU/Enfermagem

Técnico do MPU/Orçamento

Técnico do MPU/Segurança Institucional

Técnico do MPU/Tecnologia da Informação e Comunicação

Os aprovados irão receber os seguintes salários iniciais, a partir de fevereiro de 2025:

Técnico do MPU: R$ 10.445,64

Analista do MPU: R$ 16.245,76

O contrato firmado entre o Ministério Público da União e a Fundação Getúlio Vargas na íntegra!

Etapas e provas do concurso MPU

O projeto básico traz, em primeira mão, todos os detalhes sobre as etapas e provas do concurso MPU. Os candidatos serão avaliados por meio das seguintes etapas:

É importante destacar que as provas discursivas serão aplicadas para todos os cargos de Analista e Técnico, exceto para Técnico – Segurança Institucional.

As provas serão aplicadas nas 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal. As provas contarão com 80 questões de múltipla escolha, sendo:

Já a prova discursiva, consistirá na produção de uma redação de até 30 linhas. O total de redações corrigidas para todos os cargos somados está previsto em 10.000 (dez mil) redações.

Vale destacar que as provas objetivas e discursivas de um mesmo cargo deverão ser realizadas em um único turno. O Teste de Aptidão Física será aplicado apenas para o cargo de Técnico do MPU – Segurança Institucional e os aprovados na prova objetiva terão de passar pelos seguintes exercícios:

Barra fixa;

Flexão de braço;

Flexão abdominal; e

Corrida.

Quais cargos pedem nível superior em qualquer área de atuação?

O Direção Concursos obteve acesso ao Documento de Oficialização de Demanda (DOD), que traz detalhes sobre todos os cargos que serão ofertados no concurso MPU.

Todos os cargos exigem nível superior de formação, no entanto, alguns pedem nível superior em qualquer área de atuação, que são:

Analista do MPU

Analista do MPU/Gestão Pública Qualquer curso superior, devidamente reconhecido.



Técnico do MPU

Técnico do MPU/Administração Qualquer curso superior, devidamente reconhecido.

Técnico do MPU/Segurança Institucional Qualquer curso superior, devidamente reconhecido



Resumo do concurso MPU