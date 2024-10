Concurso do TCE-AC: banca divulga local de prova discursiva; confira

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) divulgou os locais de prova para a etapa discursiva do concurso público de auditor do Tribunal de Contas do Acre (TCE-AC). Os candidatos podem consultar as informações sobre o local e horário das provas no site oficial da instituição.

A aplicação da prova discursiva está prevista para o dia 13 de outubro de 2024. A prova será em dois primeiros, sendo o primeiro com início às 8h30, com duração de quatro horas, e o segundo, às 15h30, também com quatro horas de duração, ambos seguindo o horário local.

