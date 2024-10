Concurso MPU: 1.812 cargos estão vagos; edital a qualquer momento!

O concurso MPU (Ministério Público da União) é aguardado com expectativa e, apesar do quantitativo de vagas a ser ofertado não ter sido revelado, as vacâncias registradas podem indicar de que o órgão pretende convocar grande número de aprovados!

Vale lembrar que o extrato do contrato com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) foi publicado e, assim, a abertura da seleção pode ocorrer a qualquer momento.

Segundo o projeto básico, as oportunidades irão contemplar os cargos de Analista e Técnico Judiciário em diversas áreas de especialidade. Os salários iniciais serão de até R$ 16.245,76, a partir de fevereiro de 2025.

Confira, nessa matéria, o número de cargos vagos no órgão e acelere sua preparação para o concurso MPU!

Concurso MPU – 1.812 cargos estão vagos

Antes de adentrar ao número de cargos vagos no MPU, é importante explicar que o órgão compreende os seguintes ramos:

Ministério Público Federal (MPF);

Ministério Público do Trabalho (MPT);

Ministério Público Militar (MPM); e

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

Além dos citados acima, os Ministérios Públicos do estados (MPE) também estão abrangidos pelo MPU. No entanto, as vacâncias mencionadas neste levantamento são referentes apenas ao MPF, MPT, MPM e MPDFT.

Em consulta aos portais da transparência dos órgãos ligados ao MPU, é possível verificar que, atualmente, 1.812 cargos de Técnico e Analista estão vagos.

Confira, detalhadamente, o número de vacâncias em cada órgão:

Ministério Público Federal (MPF) Cargos existentes: 10.566 Cargos ocupados: 9.039 Cargos vagos: 1.527 Dados de setembro/2024



Ministério Público do Trabalho (MPT) Cargos existentes: 3.190 Cargos ocupados: 3.060 Cargos vagos: 130 Dados de junho/2023



Ministério Público Militar (MPM) Cargos existentes: 463 Cargos ocupados: 445 Cargos vagos: 18 Dados de agosto/2024



Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) Cargos existentes: 1.865 Cargos ocupados: 1.728 Cargos vagos: 137 Dados setembro/2024



