Concurso TCE-AC: banca divulga resultado final da prova discursiva; confira a lista

A Cebraspe, banca do concurso do Tribunal de Contas do Acre (TCE-AC), divulgou o resultado final da prova discursiva e a convocação para a avaliação biopsicossocial, exceto para os cargos de auditor de controle externo.

A banca também divulgou a convocação para avaliação de títulos apenas para os cargos de analista. O resultado foi divulgado no site da banca nesta sexta-feira (11).

Os candidatos deverão enviar, no período entre 10 horas do dia 14 de outubro e 18 horas do dia 15 de outubro de 2024 (horário oficial de Brasília/DF), a documentação referente à avaliação de títulos.

Vale lembrar que a prova discursiva para o cargo de Auditor de Controle Externo será aplicada no próximo domingo (13), e os candidatos já podem consultar os locais de prova.

O concurso TCE AC oferta 36 vagas imediatas, além de oportunidades em cadastro reserva, para Técnico, Analista e Auditor de Controle Externo. O salário inicial é de até R$ 12.459,27.

