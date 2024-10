Concursos TRT SP e Correios se destacam nesta segunda

O novo edital do concurso Correios está previsto para ser divulgado na próxima quarta, 9 de outubro, para mais de 9 mil oportunidades.

Veja mais detalhes aqui!

O Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (TRT SP) contará com um novo edital em breve.

Inicialmente, a seleção estava prevista para ser divulgada em junho, mas o cronograma deverá ser adiantado, e a seleção poderá ser lançada até março de 2025.

Como consultar as notas do CNU? Confira passo a passo!

Os resultados das provas do Concurso Nacional Unificado (CNU) serão divulgados na terça-feira, 8, a partir das 10h.

Confira o passo a passo sobre como consultar as notas aqui!

Após concurso INSS, Lupi reforça lotação do próximo edital

O ministro da Previdência, Carlos Lupi, reforçou que os aprovados no concurso INSS de peritos deverão permanecer por um período mínimo na lotação inicial.

A medida será adotada como forma de garantir que as cidades que necessitam de peritos mantenham servidores para a redução da fila de atendimentos.

Veja os detalhes aqui!

Propostas dos candidatos eleitos no Sudeste

O domingo, 6 de outubro, foi marcado por eleições para prefeito e vereador em todo o país. Entre as capitais do Sudeste, Eduardo Paes foi reeleito prefeito da cidade do Rio de Janeiro.

Em Vitória, no Espírito Santo, Lorenzo Pazolini também foi reeleito. Qconcursos Folha Dirigida fez um levantamento das propostas dos candidatos eleitos sobre concursos e valorização dos servidores públicos.

Veja os detalhes aqui!

Reeleito, Eduardo Paes promete concurso Comlurb em sua gestão

Reeleito com 60,47% dos votos, o prefeito Eduardo Paes prometeu, durante a campanha, a realização de um novo concurso Comlurb para garis.

Em visita ao Clube do Servidor, no dia 30 de setembro, ele afirmou que, se reeleito, apresentará um concurso ainda em 2024 para gari da Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro (Comlurb).

Veja os detalhes aqui!

Concurso TRF5 registra mais de 80 mil inscritos

Os candidatos do concurso TRF5 já podem conferir os locais das provas objetivas e discursivas. Os exames estão confirmados para o próximo domingo, 13 de outubro, para mais de 80 mil inscritos.

Veja os detalhes aqui!

Banca divulga resultado e corporação convoca candidatos do concurso PMERJ

A Fundação Getulio Vargas (FGV) divulgou o resultado final da prova discursiva do concurso PMERJ para a carreira de soldado. A lista final, com os nomes dos aprovados, está disponível no portal da organizadora.

Além do resultado final da prova discursiva, a PMERJ também publicou a convocação dos candidatos aprovados para o preencimento da Ficha de Informações Confidenciais (FIC) e verificação dos requisitos para inscrição.

Veja os detalhes aqui!

Comissão do concurso DER DF ganha novo prazo

A comissão do concurso DER DF tem um novo prazo para a conclusão dos seus trabalhos.

Conforme indicado em documento divulgado no Diário Oficial desta segunda-feira, 7 de outubro, o grupo contará com mais 30 dias para finalizar os estudos técnicos-administrativos que darão base ao novo edital.

Veja os detalhes aqui!

Órgão Especial aprova criação de novos cargos MP CE

O Órgão Especial do Colégio de Procuradores aprovou por unanimidade nesta segunda-feira, 7, o anteprojeto de lei para criação de 100 cargos efetivos no Ministério Público do Ceará. O quantitativo deve ser preenchido pelo concurso MP CE.

Veja os detalhes aqui!

Editais publicados

Confira abaixo os editais que foram divulgados nesta segunda, 7:

Concurso Cage RS

A Secretaria da Fazenda e a Contadoria e Auditoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul divulgaram o novo edital do concurso Cage RS. A seleção visa preencher 30 vagas para o cargo de auditor. A carreira exige o nível superior e tem ganhos de R$35,1 mil mensais.

Veja os detalhes aqui!

Concurso Core RJ

Saiu o edital do novo concurso Core RJ! O Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Rio de Janeiro visa preencher 235 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior, cujos ganhos podem chegar a R$4 mil mais benefícios.

Veja os detalhes aqui!