Condutor ‘fura’ bloqueio, bate em poste e PRF encontra quase 40 kg de drogas no carro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite da última quinta-feira (24), atuava em uma interdição emergencial no km 98 da BR-364, em Senador Guiomard, no interior do Acre, em decorrência da queda de um poste. Durante a operação, um veículo ignorou a sinalização e a ordem de parada, rompendo o bloqueio e fugindo pela rodovia.

Para garantir a segurança dos motoristas, os policiais bloquearam uma das pistas e redirecionaram o trânsito para um trajeto seguro. Poucos metros depois, o automóvel colidiu com o poste caído, e ainda assim, o condutor prosseguiu, abandonando o veículo mais à frente.

Ao verificar o automóvel, a PRF encontrou cerca de 37 kg de uma substância semelhante ao entorpecente conhecido como “skunk” no porta-malas. O material ilícito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard, onde serão iniciadas as investigações.

A ocorrência foi registrada como tráfico de drogas. No entanto, o responsável pelo veículo e suposto autor do crime não foi localizado e permanece foragido.