Confira os melhores momentos da grande final do Garoto e Garota Abacaxi 2024 em Tarauacá

A TV Gazeta e o ContilNet trazem com exclusividade os destaques da emocionante final do concurso Garoto e Garota Abacaxi 2024, realizada neste sábado (12) na Praça Alton Furtado, em Tarauacá. O evento contou com muita emoção, beleza e celebração, consagrando Rômulo Viana e Vanessa Araújo como os novos representantes dessa tradição.

Com a praça lotada de torcedores e apresentações culturais que abrilhantaram ainda mais a noite, os candidatos exibiram carisma, simpatia e confiança para conquistar o cobiçado título. Rômulo e Vanessa, que se destacaram ao longo do concurso, garantiram a vitória e receberam, além do título, uma premiação de dois mil reais.

A TV Gazeta, filial da TV Record, e o ContilNet capturaram os melhores momentos da final e uma entrevista exclusiva com os vencedores, que falaram sobre suas emoções ao vencer o concurso e suas expectativas para o futuro.

A TV Gazeta, filial da TV Record, e o ContilNet capturaram os melhores momentos da final na cobertura completa da 11ª edição do Festival do Abacaxi.

