Conheça o acreano que começou carreira como bancário e chegou à presidência do TJAC

O desembargador Laudivon Nogueira foi eleito, por unanimidade no Pleno Administrativo do Tribunal de Justiça do Acre, novo presidente do TJAC pelo biênio 2025-2027, na última quarta-feira (2). Laudivon de Oliveira Nogueira é presidente da 1ª Câmara Cível desde 2021.

O desembargador nasceu em Rio Branco, capital acreana, é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Acre e especialista em Direito Constitucional pela Ufac. Ingressou na vida pública por concurso para carreira administrativa do Banco do Brasil em 1988, onde desempenhou várias funções e também como advogado da instituição a partir de 1992, permanecendo até julho de 1995, quando foi aprovado para o cargo de Juiz de Direito Substituto do Poder Judiciário do Acre.

Em 1995, Laudivon tomou posse no cargo de juiz substituto, designado para exercer a jurisdição na Comarca de Xapuri, onde também atuou como Juiz Eleitoral da 2ª Zona. Um ano depois, Laudivon foi designado para exercer a jurisdição na 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco.

Durante a carreira como juiz, Laudivon passou pela 2ª Vara da Família de Rio Branco, Vara de Fazenda Pública de Rio Branco, juiz-auxiliar do Tribunal Regional Eleitoral, juiz eleitoral da 9ª Zona, 2ª Vara Criminal da Comarca de Cruzeiro do Sul, juiz eleitoral da 4ª Zona, além de outras varas e zonas.

Foi Presidente da Associação dos Magistrados do Acre (Asmac), nos anos de 2007-2009. Exerceu a docência na Faculdade da Amazônia Ocidental nos anos de 2005 a 2008 e, desde 1997, é professor da Escola Superior da Magistratura, atual Escola do Poder Judiciário (Esjud).

O desembargador é especialista em Direito Público pela Faculdade Integrada de Pernambuco; em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e MBA em Poder Judiciário pela Fundação Getúlio Vargas. Também é mestre em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Portugal. Laudivon foi vice-presidente do Tribunal de Justiça do Acre, no Biênio 2019-2021.

Escolha da cúpula diretiva da Corte Judiciária

O Pleno Administrativo do Tribunal de Justiça do Acre realizou, na manhã desta quarta-feira (2), uma sessão extraordinária para escolher a cúpula diretiva da Corte Judiciária estadual para o biênio 2025-2027.

A sessão, que foi conduzida pela desembargadora-presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Regina Ferrari, teve quórum completo dos demais membros do órgão. Após abrir a sessão, os desembargadores do TJAC votaram para escolher a nova Administração, que deve ter início em meados de fevereiro do próximo ano.

Por unanimidade, os membros do Pleno Administrativo do TJAC escolheram para o cargo de presidente da Corte de Justiça do Acre, no biênio 2025-2027, o desembargador Laudivon Nogueira, atual presidente do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC) e membro integrante da 1ª Câmara Cível.

