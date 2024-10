Contém Vida Day edição Unimed Rio Branco movimenta área do esporte na capital; VEJA FOTOS

Evento já tradicional entre os amantes do esporte, o Contém Vida Day, realizado pela Contém Vida, em parceria com a Unimed Rio Branco, agitou a capital e reuniu diversos atletas.

O evento poliesportivo, considerado um dos maiores de Rio Branco, aconteceu entre os dias 15 e 19 de outubro na Life Arena.

Além de competições de beach tennis, com 219 competidores, aconteceu também competições de crossfit, com 136 atletas, e corrida, com 400 competidores. Em média 4 mil pessoas prestigiaram o evento.

Veja fotos do Beach Tennis:

Confira cliques da corrida:

Veja fotos da competição de Crossfit:

Confira quem esteve no pódio: