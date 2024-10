Cooperação e cidadania movem o mundo: Sicredi valoriza o compromisso com a educação

Celebrado neste 15 de outubro, o Dia Nacional dos Professores e a cooperativa Sicredi Biomas valoriza a importância dos educadores na formação de cidadãos e no desenvolvimento do país. O Sicredi que possui diversos movimentos educacionais através do programa “A União Faz a Vida” reconhece a nobre missão desses profissionais que são fundamentais na formação de cidadãos conscientes e preparados para enfrentar os desafios do futuro, desempenhando um papel crucial no desenvolvimento das comunidades.

A educação é um dos 7 princípios do cooperativismo, e o Sicredi acredita que investir em educação hoje fará a diferença no futuro, tornando as pessoas protagonistas de suas histórias e agentes transformadores em suas comunidades. Neste Dia Nacional dos Professores, o Sicredi presta uma homenagem a todos os educadores que, com dedicação e compromisso, transformam vidas e contribuem para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária.

O Programa A União Faz A Vida, principal iniciativa de educação cooperativa, incentiva atitudes de cooperação, cidadania e respeito à diversidade, a iniciativa já alcançou mais de 4,7 milhões de crianças e adolescentes, com o apoio de mais de 230 mil educadores. Está presente em 4.400 escolas de 730 municípios em 15 estados brasileiros, sendo um dos maiores esforços de transformação educacional promovidos pelo Sicredi.

Colocando os alunos no centro do processo de aprendizagem, e tornando-os protagonistas, sempre com o suporte dos professores, que desempenham um papel essencial como guias. A metodologia do programa incentiva a curiosidade, o diálogo e a colaboração, promovendo valores que vão além das disciplinas tradicionais.

Cada aula ministrada é um passo importante na construção de um futuro promissor. Cada professor que participa do programa, tem o poder de transformar não apenas o destino de seus alunos, mas também o de toda a comunidade. A educação é um dos pilares mais fortes para o crescimento coletivo, e os professores são a base dessa transformação.

Por meio do Programa A União Faz A Vida, o Sicredi reafirma seu compromisso com a educação de qualidade, acreditando que é através da formação de cidadãos conscientes que se constrói um futuro mais justo e colaborativo. Os professores são peças indispensáveis nesse processo, e o Sicredi renova sua gratidão e respeito por todos os que se dedicam a ensinar e inspirar.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 8 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.800 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.