‘Coreano’ é apreendido no MT acusado de participar do assassinato de acreano; entenda o caso

Um adolescente foi apreendido por crime de homicídio qualificado na última terça-feira (15). O cumprimento ao mandado de internação do adolescente A. S. da S. foi feito pela Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em cooperação com a Polícia Civil de Mato Grosso. O adolescente é conhecido como ‘Coreano’.

Segundo a polícia, o crime aconteceu no dia 29 de janeiro de 2024, quando Jorge de Almeida, morador do bairro Taquari, em Rio Branco, foi brutalmente assassinado por membros de uma organização criminosa. A motivação do crime, segundo as investigações, foi a acusação de que a vítima estaria pichando os muros do bairro com a sigla de uma facção rival.

A polícia já havia identificado e preso, ainda no primeiro semestre deste ano, o executor dos disparos que resultaram na morte de Jorge de Almeida. Contudo, as investigações continuaram para localizar o segundo envolvido no crime, o adolescente conhecido como “Coreano”, que foi localizado na cidade de Barra do Garças (MT).