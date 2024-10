Corpo com marcas de perfuração encontrado em rio é identificado pela polícia

A Polícia Civil de Cruzeiro do Sul identificou o corpo encontrado flutuando no rio Juruá por ribeirinhos, na última quinta-feira (24). Francisco Maicon Costa da Silva, de 39 anos, morador do bairro Cumaru, estava com os pulsos amarrados e com uma lesão na cabeça. O delegado Heverton Carvalho levantou a hipótese de execução.

“Ele estava com alguns dias, aproximadamente mais de 36 horas, e a forma como foi encontrado são características de uma execução, de um homicídio. Então, a polícia trabalha agora no sentido de identificar quem seria o autor ou autores desse crime”, revelou ao Juruá24horas.

A perícia técnica está realizando o levantamento para identificar se Francisco morreu antes de ser jogado no rio, por lesão, ou depois, por afogamento.

“Não se pode precisar ainda nesse momento se é tiro ou não. A perícia que faz esse levantamento técnico, se foi pancada ou se foi tiro. A perícia da Polícia Civil encontra-se trabalhando, no sentido de esclarecer a causa da morte, se foi pancada na cabeça ou se foi o afogamento pelo fato do indivíduo estar ali com as mãos amarradas”, disse o delegado.

Ainda segundo o delegado, nenhum boletim de ocorrência por desaparecimento foi registrado à procura de Francisco. O homem já tinha passagens pela polícia e, apesar de ter uma residência, transitava entre pessoas em situação de rua.

“A polícia por intermédio do Instituto de Identificação, fez a identificação do indivíduo por já ser conhecido no meio policial […] Era um indivíduo que tinha problemas com o tráfico de drogas, ele tinha uma residência fixa ali no bairro do Cumaru, mas de certa forma, ele transitava ali pela rua com os moradores de rua no centro da cidade”, ressaltou o oficial de polícia.