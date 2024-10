Correios: quem pode pedir isenção da taxa do concurso e como fazer? Prazo acaba nesta sexta

Estão abertas as inscrições para o novo concurso da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. E quem deseja solicitar isenção da taxa de participação precisa agir rápido. A gratuidade no concurso é reservada aos doadores de medula óssea e aos inscritos no CadÚnico, do governo federal, que precisam fazer o cadastramento no site do IBFC até as 23h desta sexta-feira, dia 11 de outubro.

Edital da seleção já foi publicado. Confira aqui e comece a estudar

O trâmite para isto começa com a inscrição convencional. Concluída a etapa de fornecimento dos dados pessoais do candidato, o próprio site perguntará se o mesmo deseja efetuar o pagamento da taxa de inscrição ou solicitar a isenção.

Para pedir a isenção, será preciso então preencher um novo requerimento e fornecer alguns documentos, de acordo com o caso. Veja abaixo.

Doador de medula óssea

O candidato precisa enviar documento de identidade, além de atestado ou laudo emitido por médico de entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde, inscrito no Conselho Regional de Medicina, que comprove que o candidato efetuou a doação de medula óssea, bem como a data da doação e o número cadastrado no REDOME.

Os arquivos contendo os documentos devem estar nos formatos JPEG, JPG, PNG ou PDF, com o tamanho máximo de 2 MB por arquivo. As imagens precisam estar em perfeitas condições e não podem conter rasuras.

Inscrito no CadÚnico

O candidato inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal deve indicar apenas seu número de Identificação Social (NIS) no requerimento de inseção. Por isso, os dados informados pelo candidato na inscrição devem ser exatamente iguais aos que foram declarados ao Órgão Gestor do CadÚnico, que será consultado pelo IBFC para verificar a veracidade das informações.

Informação falsa é crime e elimina candidato

Os editais do concurso lembram que prestar informações falsas no requerimento de isenção do pagamento do valor de inscrição é crime contra a fé pública e pode acarretar na eliminação do candidato.

Isenção indeferida; e agora?

A divulgação da relação de isentos será feita no dia 18 de outubro, após conferência dos dados informados. Haverá ainda período para apresentação de recursos contra indeferimento de pedidos, das 10h do dia 19 até às 17h do dia 20. Uma nova listagem com os resultados será divulgada no dia 23.