Crianças têm contato com veneno de rato em creche e são hospitalizadas

Dez crianças, com idades entre 1 e 3 anos, tiveram contato com veneno para ratos enquanto brincavam em um Centro de Educação Infantil no Parque Novo Mundo, em São Paulo, conforme informou a Agência Brasil.

Após começarem a passar mal, os alunos foram levados ao hospital, onde permaneceram internados até a manhã desta terça-feira. Felizmente, nenhuma das crianças ingeriu o veneno ou colocou o produto na boca, o que evitou complicações mais graves.

O veneno havia sido aplicado na escola para controle de ratos durante o período de férias. A Diretoria Regional de Educação já iniciou um processo para investigar o ocorrido, e a Secretaria Municipal de Educação lamentou o incidente, afirmando que está prestando suporte às famílias afetadas.