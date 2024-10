Crocs lança sandália para cachorros combinarem com seus donos

De botas de cowboy a adereços com cheiro de frango frito, a fabricante de calçados de espuma Crocs tem uma reputação de excentricidade.

Este mês, a marca deu mais passo nessa direção: a fabricante de calçados excêntricos, mas confortáveis, está lançando uma linha de sandálias para cães.

Os Pet Clogs fazem parte de uma parceria com a empresa de suprimentos para animais de estimação e serviço de assinatura BARK como parte da campanha anual “Croctober” da Crocs, quando ela lança um produto inspirado nos pedidos dos fãs.

As empresas geralmente lançam itens promocionais ou por tempo limitado para aumentar o reconhecimento de sua marca.

Sabores especiais de refrigerantes ou doces, parcerias com influenciadores ou outras marcas, até mesmo itens que não devem ser levados a sério podem ajudar uma empresa a obter uma explosão de publicidade e ajudá-la a se destacar em um mercado lotado de marcas competindo por compradores que lutam contra a inflação.

“[O mercado] está retornando, da minha perspectiva, ao que era antes da pandemia, ou seja, os principais períodos promocionais são superimportantes”, disse o CEO da Crocs, Andrew Rees, aos analistas durante uma teleconferência de resultados em agosto.

“Acreditamos que você tem que participar desses períodos promocionais para obter sua parcela justa dos gastos do consumidor.”

Os norte-americanos têm desembolsado mais dinheiro para seus amigos peludos na última década. A Secretaria de Estatísticas Trabalhistas dos EUA (BLS) relatou que os gastos com animais de estimação aumentaram em 77,9% de 2013 a 2021.

Os donos de animais de estimação gastaram um total de US$ 147 bilhões em despesas relacionadas a animais de estimação em 2023, e esse número deve subir para US$ 150,6 bilhões este ano, de acordo com a American Pet Products Association.

Mas analistas dizem que a incursão da Crocs no setor de animais de estimação é mais do que apenas mais uma jogada de marketing inusitada — é uma demonstração do poder de sua base de fãs leais.

Poder do fandom

Apesar — ​​ou talvez até mesmo graças a — zombarias frequentes de fashionistas, a Crocs conquistou um nicho para si na cultura pop. Seu status de meme e propensão a se tornar viral são ajudados por colaborações repletas de estrelas, como Justin Bieber e Bad Bunny.

E as vendas da marca de calçados dispararam em 2020, graças ao crescimento da moda casual durante a pandemia.

“A Crocs tem uma base muito forte de fãs e é muito boa em interagir com eles por meio de canais sociais e campanhas de marketing”, disse Neil Saunders, analista de varejo da GlobalData.

Se você precisa de provas do poder de seus fãs, basta observar a rapidez com que as edições limitadas esgotam. Em 2021, um par de sandálias adultas modeladas com base no personagem Relâmpago McQueen da Disney/Pixar do filme “Carros” esgotou em menos de uma hora após seu lançamento no site da Crocs.

Talvez uma das razões para a popularidade duradoura da Crocs com sua base de fãs, que Saunders caracterizou como “de culto”, seja seu envolvimento ativo com seus consumidores, tornando realidade até mesmo os pedidos aparentemente mais ridículos dos fãs (veja: Crocs inspirados no personagem do filme “Shrek” da DreamWorks ).

Saunders diz que o lançamento do Pet Crocs, descrito pela empresa como “um dos produtos mais requisitados na história da marca”, é outra iniciativa que deve atrair fãs mais jovens e mais familiarizados com as mídias sociais.

“Em muitos casos, essas serão compras divertidas que as pessoas compartilharão nas redes sociais, ajudando a ampliar a marca Crocs”, disse ele.