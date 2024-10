Cronograma do Enem 2024: data, local de prova, resultado e gabarito

O local de prova de cada participante é informado no cartão de confirmação de inscrição, que reúne as principais informações e recomendações para os candidatos. O documento ainda não está disponível para consulta, mas deve ser divulgado cerca de duas semanas antes do primeiro dia de provas.

De acordo com o edital do Enem 2024, o gabarito oficial do exame vai ser divulgado em 20 de novembro. Já o resultado com as notas individuais devem ficar disponível para os participantes em 13 de janeiro de 2025. Os candidatos poderão consultar na Página do Participante. A partir da nota, os candidatos poderão se inscrever no Sisu e no ProUni. Veja a seguir como consultar o seu resultado.