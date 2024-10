Cruzeiro tem mais um dia de glória, escreve página heroica e faz sorrir quem sofreu

A final da Sul-Americana é mais um degrau alcançado pelo Cruzeiro no passo pelo grande objetivo de retomar e consolidar-se como protagonista no Brasil e no continente. É um novo capítulo acrescentado ao livro da nova era do clube, após o rebaixamento de 2019, o 2020/2021 de muito sofrimento na Série B, com crises inacabáveis e resultados decepcionantes.