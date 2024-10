Data Control/ContilNet: maioria dos eleitores diz que não vota em Marcus “de jeito nenhum”

A pesquisa Data Control, encomendada pelo ContilNet e divulgada nesta sexta-feira (4), mostra que o candidato Marcus Alexandre (MDB) continua como o mais rejeitado entre os quatro postulantes ao cargo de prefeito de Rio Branco nas eleições de 2024.

Além disso, também foi o único que teve aumento da taxa de rejeição, em comparação com a penúltima pesquisa.

VEJA MAIS: Data Control/ContilNet: se as eleições fossem hoje, Bocalom venceria no 1º turno

Os eleitores foram questionados sobre em qual candidato eles não votariam de jeito nenhum. Marcus Alexandre lidera com 32,9%; Bocalom vem em segundo com 24,1%; Jenilson aparece em terceiro com 13,8%; e Jarude, em último lugar, surge com 13,0%. 3% responderam que rejeitam todos os candidatos.

Dados da pesquisa

Foram realizadas 1.200 entrevistas entre os dias 01 e 02 de outubro, em Rio Branco. O intervalo de confiança é de 95% e margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou menos. A pesquisa está registrada sob o número AC-07241/2024