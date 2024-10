Data de lançamento do anime DAN DA DAN na Crunchyroll é revelada

Está chegando a hora! DAN DA DAN — que conta com o estúdio Science SARU produzindo a animação da adaptação do mangá da Shonen Jump+ de Yukinobu Tatsu — chega em dois dias. Você poderá assistir ao primeiro episódio aqui meso na Crunchyroll no dia 3 de outubro 2024 às 13:00 (horário de Brasília).